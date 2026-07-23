CN investigará denuncias sobre centros clandestinos de aborto

Tegucigalpa- La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional, Alejandra Vallecillo, informó que esa instancia inició un proceso de investigación tras recibir denuncias sobre la presunta operación de centros clandestinos donde se practican abortos y la supuesta promoción de kits abortivos, incluso en centros educativos.

La diputada explicó que la investigación fue solicitada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el propósito de verificar la información recibida y determinar el alcance de las denuncias.

«Es un tema que nos tiene sumamente preocupados. Tenemos conocimiento de que desde hace mucho tiempo han existido centros clandestinos donde provocan abortos. Somos un Congreso provida y lamentamos profundamente esta situación», expresó Vallecillo.

La congresista señaló que las denuncias indican que estos presuntos servicios estarían siendo promocionados a través de redes sociales para llegar con mayor facilidad a jóvenes y mujeres. Además, afirmó que también existe información sobre la supuesta distribución de kits abortivos y la promoción de estos productos dentro de algunos centros educativos.

Vallecillo indicó que la comisión ya coordina acciones con diversas instituciones del Estado encargadas de la prevención y protección de la niñez y la juventud. Asimismo, aseguró que la Secretaría de Seguridad se comprometió a verificar las denuncias y realizar las investigaciones correspondientes.

La diputada agregó que en los próximos días sostendrán reuniones con representantes del sector educativo y otros entes relacionados con la prevención para identificar el origen de estas denuncias y establecer qué productos o servicios estarían siendo promovidos.

Finalmente, anunció que la comisión espera presentar un informe al pleno del Congreso Nacional en un plazo aproximado de un mes, con el fin de dar a conocer los resultados de la investigación. Según expresó, la preocupación radica en el riesgo que estas prácticas representarían para la salud y la vida de las jóvenes y mujeres involucradas, así como de los bebés no nacidos.LB