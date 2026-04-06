Congreso inicia trámite de reformas penales para endurecer castigos contra la extorsión y el crimen organizado

Tegucigalpa- El secretario del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Ledezma, informó que ya fue recibido el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el objetivo de endurecer las sanciones contra la delincuencia.

Según detalló, la iniciativa ya fue leída en el pleno legislativo y el siguiente paso será solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, ahora bajo la presidencia del magistrado Wagner Vallecillo.

Ledezma explicó que este proceso permitirá que la comisión de dictamen analice el proyecto antes de que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, lo turne a la Comisión de Seguridad, instancia que iniciará el estudio de la normativa.

El funcionario subrayó que la reforma busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y, especialmente, la extorsión, delito que está afectando gravemente a la población hondureña, en particular al sector transporte, así como a pequeñas y microempresas.

Asimismo, anunció que en la agenda del Congreso Nacional de este martes se contempla como primer punto la juramentación del magistrado Wagner Vallecillo como nuevo presidente del Poder Judicial, luego de haber sido designado por unanimidad por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.LB