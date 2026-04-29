Congreso arranca con audiencias públicas para cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Ledezma, confirmó que este día comienzan las audiencias públicas para los aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE), y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), como parte del proceso de selección de nuevas autoridades.

– 54 aspirantes van a evaluación, inician los del CNE este miércoles y mañana jueves, luego habrá receso el viernes por el feriado del Día del Trabajo y las audiencias continuarán lunes y martes de la próxima semana para los postulantes al TJE.

De los 101 postulantes iniciales, la comisión especial depuró la lista a 54 candidatos que avanzan a esta segunda etapa, donde cada aspirante dispondrá de 30 minutos para exponer y responder preguntas.

Ledezma destacó que las audiencias serán públicas y contarán con la participación de sociedad civil, iglesias y medios de comunicación, con el fin de garantizar transparencia y permitir que la ciudadanía también tenga la oportunidad de evaluar a los aspirantes.

El parlamentario remarcó que el proceso se suspenderá el viernes por el feriado del Día del Trabajador y se extenderá hasta inicios de la próxima semana.

En ese sentido, detalló que posteriormente, la comisión especial enviará al pleno una nómina final de 18 candidatos —tres por cada uno de los seis cargos—, Ledezma, hizo énfasis en que estos cargos deben ser electos con al menos 86 votos

Comisión Especial del CN inicia audiencias para postulantes a consejero propietario y suplente del CNE https://t.co/0a15HzZILK — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) April 29, 2026

Diputado Germán Altamorano, postulante a una vacante en el CNE.

Primer postulante

El primer postulante que se sometería a las audiencias publicas era el abogado Idulio Melquiades Alonso Medina quien renunció a su aspiración al Consejo Nacional Electoral (CNE), no así a la vacante en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

A eso de las 9:45 hizo su ingreso el diputado Germán Altamirano Díaz, quien es el segundo aspirante en realizar la audiencia publica.

Altamirano dio unas palabras introductorias, donde sostuvo que el ente electoral debe de despolitizarse.

Posteriormente, los diputados que integran la comisión iniciaron la ronda de preguntas.

“Aspiro a ser consejero del Consejo Nacional Electoral porque creo que el voto no es un simple trámite, el voto es la voz del ciudadano que ya no quiere gritar en las calles, es el derecho sagrado del pueblo hondureño expresando y eligiendo su destino”, arguyó.

El CNE administra el proceso electoral, pero son los observadores nacionales e internacionales los que validan un proceso electoral, sostuvo.

Indicó que de quedar electo, se debe de someter primero a la ley que se rige el ente.

bogada Belkis Amador

La abogada Belkis Amador fue la tercera postulante en presentarse a las audiencias públicas.

En su comparecencia, dijo que ella ya forma parte del ente electoral y por eso busca implementar su conocimiento siendo consejera.

“Toda la población sabe lo difícil que fue el proceso electoral anterior, por lo que quiero poner al servicio del Estado mis conocimientos y llevar a la institucionalidad a cumplir con transparencia”, sostuvo.

Agregó que aspira que los próximos procesos electorales enorgullezcan a Honduras, sin pasar por los momentos difícil que se vivieron en 2025, queremos seguridad jurídica.

Abogado Walter Banegas

El abogado Walter Banegas fue el cuarto postulante en presentarse a las audiencias públicas.

Sostuvo que la experiencia lo lleva a promover la Constitución de la Republica para bien de la democracia.

Afirmó que aspira a promover y defender la confianza que se le debe de dar a la ciudadanía antes, durante y después de los procesos electorales.

Dijo que su enfoque es el fortalecimiento de la institucionalidad, su compromiso la imparcialidad técnica, garantizar el derecho que tiene la ciudadanía en confiar en sus instituciones.

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Abogado Alex Baquis

El abogado Alex Reinaldo Baquis Corea fue el quinto postulante en presentarse a las audiencias públicas.

Indicó que aspira a ser consejero del CNE porque se debe fortalecer la institucionalidad del país.

Dijo que tiene conocimiento para implementar en el ente electoral en función de fortalecer la democracia.

Citó un verso de La Biblia “mirad que los envió como oveja en medio de los lobos, ser astutos como serpientes y mansos como palomas”, hago esta cita porque involucra un reto de fortalecer la democracia, la institucionalidad del país.

Afirmó que el sistema electoral de una y otra manera tiene amenazas y esas amenazas deben de desvanecerse con el servicio a la patria.

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El abogado Álvaro Bardales fue el sexto postulante en presentarse a las audiencias públicas.

Sostuvo que aspira a ser consejero del CNE, porque tiene un alto valor democrático.

“Me postulo porque quiero poner mis conocimientos al servicio del país, darle a Honduras esperanzas en el sistema republicano que nos rige”, indicó.

Indicó que Honduras necesita una segunda vuelta en sus procesos democráticos para que la población este conforme y le de legitimidad electoral.

Abogado Sergio Vladimir Coello

El abogado Sergio Vladimir Coello fue el séptimo postulante en presentarse a las audiencias públicas.

“Aspirar a un cargo electoral no responde a una lógica de oportunidad personal, sino a una trayectoria, ética y amor por el ejercicio profesional y a la democracia, no comparezco únicamente como profesional del derecho, sino porque he ejercido una vida política”, manifestó.

Indicó que hay debilidades en los procesos electorales, por lo que se debe de actuar con el debido respeto a la ley y a las funciones.

Los representantes al CNE deben respetar el voto y brindar el proceso electoral, con decisiones colegiadas y respeto al ordenamiento jurídico y no se puede tener intereses personales.

Abogado Olban Alberto Coello

El abogado Olban Alberto Coello fue el octavo postulante en presentarse a las audiencias públicas.

Indicó que el CNE no es un cargo de elección popular, es una responsabilidad ante el Estado.

“Creo que existe la necesidad de crear una autoridad electoral, fuerte, confiable, técnica y que garantice su labor ante el ciudadano, la democracia se defiende todos los días, no solo el día de las elecciones”, arguyó.

Dijo que si llegará hacer miembro del CNE, buscará fortalecer la institución, impulsar gestiones preventivas y devolverle a la población la confianza por el ente electoral.

Odontólogo y abogado Yovanny Dubón Tróchez

El abogado Yovanny Dubón Tróchez fue el noveno postulante en presentarse a las audiencias públicas.

Dijo que es odontólogo y multifacético por todo lo que ha estudiado y que hoy lo lleva a aspirar a una de las vacantes en el CNE.

“Quiero servir para que el país siga adelante, ejercer en el puesto sin servirle a nadie, sino a la ley”, sostuvo.

Indicó que todos vimos como falló la logística, en ese sentido, esa logística debe de estar apegada inicialmente a los candidatos, sino mandan la foto a tiempo que se vaya sin foto porque eso retrasa la impresión, pudimos ver que los partidos políticos tenían el resultado final antes que el ente electoral, eso no puede seguir pasando, se deben de tomar medidas.

Abogado Eduardo Fuentes.

El abogado Eduardo Fuentes fue el décimo postulante en presentarse a las audiencias públicas.

Sostuvo que cuenta con una amplia experiencia para optar el cargo de consejero en el CNE.

Formó parte del CNE como director de organizaciones políticas y candidaturas en 2021 y director electoral 2025.

“Mi postulación es porque sé que cuento con toda la experiencia a pesar de la corta edad que tengo, por eso no me postule en el proceso anterior”, indicó.

Agregó que el tema presupuestario es uno de los problemas que presenta el CNE, y para el proceso electoral se requiere de un presupuesto especial, por lo que el riesgo es enorme no contar con el mismo.

Cinthya Yanilda García Arriola.

Entretanto, Cinthya Yanilda García Arriola, consideró necesario que el CNE se encargue de o la ciudadanización, y quitarle el paso a los partidos políticos.

Indicó que el próximo proceso electoral no debe contener vicios del pasado, sino garantizar lo mejor.

Propuso que haya un curul en el Congreso Nacional para que haya un espacio para los pueblos originarios de Honduras.

García Arriola apoyó que las decisiones en el pleno del CNE deben ser la mitad más uno en lugar de la unanimidad para que no haya más atrasos en los proceso.

Mientras que Mirtha Gutiérrez manifestó que quiere aportar experiencia, conocimiento y capacidades para transformar al CNE en una institución que esté a las expectativas del pueblo.

Sostuvo que todas las acciones, decisiones y procesos del CNE deben ser públicos y de acceso general, desde el inicio hasta la finalización del proceso electoral.

Exclamó que su intención de participar a un cargo en el CNE es porque es un órgano que debe rescatarse y ponerse al servicio de los hondureños.

«Si yo estoy aquí es porque he creído y me he sometido al proceso, estoy aquí porque tengo la firme convicción porque tengo las capacidades técnicas y profesionales para asumir el cargo… puedo apelar a pedir que confíen en mi como una mujer joven y capaz de liderar un proceso que va a fortalecer la democracia en el país», declaró.

Añadió que si ha emitido expresiones en las redes sociales es porque tiene la libertad, pero que tiene el derecho de postularse, y cree en la capacidad de transformar en el CNE y de los diputados de diferencia lo político de lo técnico.