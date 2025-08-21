Congreso hondureño buscará aprobar más de una veintena de leyes en próximos tres meses

Tegucigalpa – Tras una reunión entre el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y cada uno de los jefes de bancada, el diputado Carlos Umaña, señaló que se busca construir una agenda legislativa más productiva.

Al respecto, indicó que existen unas 27 leyes que ya están en el tercer debate y que podrían ser aprobadas en los próximos tres meses.

Adicionalmente se solicitó a cada jefe de bancada el compromiso de la puntualidad en las sesiones, dijo Umaña.

En ese contexto, criticó que la mayoría de los diputados llega tres, cuatro y hasta cinco horas después de la hora convocada.

Son pocos y contados con una mano los diputados que estamos puntualmente a la hora convocada, comentó el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras.

Expuso que ya solo quedan tres meses de producción legislativa y se debe construir una agenda legislativa más productiva. (RO)