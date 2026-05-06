Congreso exhorta al Ministerio Público a realizar peritajes internacionales sobre audios filtrados

Tegucigalpa – Tras un fuerte debate en la sesión de este martes, el Congreso Nacional aprobó una moción presentada por el diputado nacionalista Lenín Valeriano para exhortar al Ministerio Público a realizar de forma inmediata peritajes forenses a las grabaciones que han circulado públicamente en los últimos meses.

La iniciativa establece que los análisis deberán ser ejecutados por expertos independientes, tanto nacionales como internacionales, con el fin de verificar la autenticidad de los audios, así como examinar sus metadatos, determinar el origen de las filtraciones y detectar posibles ediciones, alteraciones o manipulaciones artificiales.

La moción también señala que dichos peritajes deberán practicarse en laboratorios especializados en análisis forense de audio en Estados Unidos, que cuenten con certificaciones internacionales y reconocimiento técnico de agencias como la DEA y el FBI, garantizando estándares científicos de alto nivel, independencia técnica y confiabilidad en los resultados.

De igual forma, el Congreso subraya la importancia de asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de cooperación judicial internacional y la debida cadena de custodia de la evidencia durante todo lo que dure el proceso investigativo.

En ese contexto, se busca además determinar si existió fabricación dolosa de los audios, identificar a los responsables de su creación y establecer si hubo campañas coordinadas para su difusión.

Cabe recordar que desde la campaña electoral de las últimas elecciones surgieron múltiples grabaciones en las que se involucró a funcionarios electorales y del ámbito legislativo, acompañadas de señalamientos desde el Ministerio Público, situación que creó gran incertidumbre durante el proceso electoral; sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado oficialmente la veracidad de dichos materiales. LB