Congreso entrega a Salud el reglamento del Decreto de Emergencia para su publicación en La Gaceta

Tegucigalpa – La Comisión de Salud del Congreso Nacional entregó a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), el reglamento del decreto de emergencia sanitaria, paso clave para que la normativa sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta y entre en vigencia para atender las principales deficiencias del sistema de salud.

El diputado Roberto Cosenza informó que el documento fue remitido a los viceministros de Salud luego de ser revisado por el equipo técnico, con el objetivo de que se proceda de inmediato a su publicación oficial y se puedan iniciar las acciones contempladas en el decreto.

Según explicó el legislador, la implementación del reglamento permitirá avanzar en la solución de problemas prioritarios del sistema sanitario, entre ellos la dotación de insumos y medicamentos, así como la reducción de la mora quirúrgica que afecta a miles de pacientes en hospitales públicos.

Por su parte, el viceministro de Salud Ángel Eduardo Midence señaló que con la entrega del reglamento se abre la puerta para comenzar con los procesos administrativos que permitirán ejecutar las medidas contempladas en la emergencia sanitaria.

“Como equipo técnico, tenemos la voluntad política de hacer todos los esfuerzos para mejorar. Con esto tenemos luz verde para contratar personal sanitario, abastecer de medicamentos, adquirir material médico oportunamente y articular con diferentes actores”, manifestó.

El funcionario agregó que ahora se iniciará el proceso administrativo correspondiente y que durante el próximo mes comenzarán los procesos de licitación, y en cuanto a la reducción de la mora quirúrgica dijo que ya a finales de marzo podrían realizarse las primeras operaciones.

En tanto, el diputado Carlos Umaña confirmó que el reglamento ya fue entregado oficialmente a las autoridades de Sesal y expresó su expectativa de que sea publicado este mismo día en La Gaceta para que pueda ponerse en práctica cuanto antes.

El congresista también advirtió que espera que, ante eventuales ajustes presupuestarios, el sector salud no sea afectado, ya que considera que es una de las áreas que más recursos requiere para mejorar la atención a la población. LB