Congreso eliminará fondo departamental y promete nuevo mecanismo transparente de ayudas sociales

Tegucigalpa- El diputado presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo se dispone a derogar el controversial fondo social departamental y sustituirlo por un nuevo mecanismo de ayudas sociales con mayor control y transparencia.

Según explicó el parlamentario, ya existe una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional —presentada desde el martes— que incluye la eliminación total de este fondo, el cual ha sido utilizado durante más de 40 años.

El titular del Legislativo, afirmó que ahora los diputados fungirán únicamente como gestores de las ayudas, sin manejar directamente recursos económicos. Estas asistencias serán canalizadas como subsidios o apoyos sociales dirigidos a personas, patronatos, juntas de agua, iglesias y ciudadanos que soliciten apoyo para temas de salud o necesidades comunitarias.

“El diputado no va a tocar dinero. Las ayudas llegarán directamente a quienes las solicitan”, aseguró.

Asimismo, indicó que todo legislador que gestione recursos estará obligado a rendir cuentas claras y liquidar los fondos asignados, como parte de un nuevo esquema que busca garantizar transparencia.

El presidente del Congreso sostuvo que este cambio responde a la necesidad de ordenar y transparentar el manejo de subvenciones, eliminando la discrecionalidad con la que se han administrado estos fondos en el pasado.

Finalmente, afirmó que se aprobará una resolución de junta directiva para formalizar este nuevo mecanismo, el cual permitirá que las ayudas sociales lleguen de forma directa y efectiva a las comunidades, bajo criterios de control y rendición de cuentas.LB