Congreso discutirá reformas a la Ley del Consejo de la Judicatura para quitar poderes a titular de la CSJ

Tegucigalpa – Este lunes será presentada ante el Congreso Nacional, una reforma para el decreto legislativo 282-2010 que le quita el poder absoluto al titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para nombramientos, ascensos y traslados de personal.

La reforma es para poder quitar poderes directos a quien sea el presidente de la CSJ y esa atribución quedaría al pleno de magistrados.

Actualmente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, está facultada a realizar los nombramientos, traslados, ascensos y destituciones de jueces.

Con esta reforma, el titular del Poder Judicial no podrá nombrar a discreción a los jueces.

El decreto manda a reformar el artículo 3 del decreto legislativo 282-2010 de fecha 19 de enero de 2011 y aplicado el 15 de febrero de 2011.

El Artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010 en Honduras, mientras se instala válidamente el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial o mientras se aprueba una reforma constitucional definitiva, los artículos 313 y 317 de la Constitución de la República, el pleno de magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia aprobará un mecanismo por el que se tramitarán acorde a la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento para de manera colegiada ejerzan la facultad de selección de nombramientos, ascensos, traslados y permuta de todos los servidores judiciales que laboran en el Poder Judicial.

Para las facultades disciplinarias se deberá aprobar un mecanismo en el pleno para que al menos tres magistrados conozcan dichos procedimientos garantizando el derecho de defensa y el debido proceso de conformidad con la Constitución de la República. IR