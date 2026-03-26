Con 93 votos, Congreso destituye al fiscal general Johel Zelaya en juicio político

Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche de este miércoles, por amplia mayoría de 93 votos provenientes de cuatro bancadas, la destitución del fiscal general Johel Zelaya, tras concluir el proceso de juicio político en su contra.

La decisión se produjo luego de que Zelaya, quien se encontraba suspendido, se negara a presentarse ante el pleno legislativo, pese a haber sido convocado tras la interpelación realizada por una Comisión Especial que recopiló testimonios de siete testigos y analizó diversas pruebas documentales.

Durante la sesión, la Junta Directiva del Congreso procedió a dar lectura al informe final de la comisión, en medio de protestas de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados manifestaron su rechazo con gritos y silbidos dentro del hemiciclo.

El informe concluyó que, tras evaluar los elementos probatorios y la comparecencia del funcionario, existen indicios de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el desempeño del cargo y falta de independencia funcional. En ese sentido, la comisión recomendó al pleno determinar responsabilidad política y considerar la destitución del titular del Ministerio Público.

El diputado presidente Tomás Zambrano defendió la decisión del Legislativo, señalando que el proceso se desarrolló conforme a la Constitución y respetando el derecho a la defensa del funcionario.

“Él renunció a su derecho de presentarse ante el pleno del Legislativo y no podemos esperar más. Este Congreso ha respetado el proceso constitucional y se le ha permitido al fiscal general su legítima defensa”, expresó Zambrano.

Con esta votación, el Congreso Nacional concreta la separación definitiva de Zelaya del cargo, en medio de un clima político tenso y cuestionamientos desde distintos sectores sobre el alcance y las implicaciones del juicio político.

Nota en desarrollo…