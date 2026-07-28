Congreso demostrará ante CIDH el sustento legal de juicios políticos, afirma Ledezma

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, aseguró este lunes que el Poder Legislativo presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas de que el proceso de juicio político que concluyó con la destitución del fiscal general y autoridades electorales se desarrolló conforme a la Constitución de la República y la Ley de Juicio Político.

Mediante juicio político, el Legislativo destituyó a Johel Zelaya como fiscal general el 25 de marzo pasado, y a consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) el 16 de abril.

Asimismo, Ledezma informó de que durante la reunión de la junta directiva y jefes de bancada también se abordó el avance de las reformas al subsector eléctrico, reiterando el llamado a las distintas fuerzas políticas para que presenten sus propuestas y avanzar en la discusión del dictamen.

Juicio político respetó el debido proceso

Ledezma indicó que el Congreso ya trabaja en la preparación de la audiencia programada para el próximo 6 de agosto ante la CIDH, donde se analizará el proceso de juicio político.

El parlamentario sostuvo que las acciones adoptadas por el Legislativo se realizaron con base en la Constitución de la República y la legislación vigente, señalando que a los funcionarios sometidos al proceso se les garantizó el derecho de presentar pruebas y ejercer su defensa.

Explicó que el procedimiento incluyó la conformación de una comisión especial y que la admisión del juicio político requirió el respaldo de 86 diputados, tal como establece el marco legal.

La documentación que será presentada ante la CIDH comprende las denuncias que dieron origen al proceso y las audiencias públicas realizadas en el Congreso Nacional.

El secretario del CN reiteró que, de los funcionarios convocados, únicamente compareció el exmagistrado del TJE Mario Morazán, mientras que los demás, afirmó, fueron notificados y contaron con la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero no se presentaron.

“Se respetó todo el debido proceso que manda el juicio político”, expresó, al asegurar que los diputados respaldaron la destitución con base en las pruebas presentadas durante el procedimiento.

El Congreso destituyó en esa ocasión al consejero del CNE, Marlon Ochoa, y a los magistrados del TJE Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

Propuestas para avanzar en reformas al sector energético

En otro tema, Ledezma informó de que el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña, y el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, participaron en la reunión de junta directiva y jefes de bancada para explicar el contenido de varios dictámenes relacionados con contratos de suministro de energía que se encuentran pendientes de aprobación.

El secretario explicó que, de acuerdo con la información brindada por las autoridades del sector, se trata de contratos derivados de un proceso de licitación realizado en 2025 y que su discusión responde a un trámite administrativo.

Respecto a las reformas al subsector eléctrico, señaló que durante la reunión se solicitó a todas las bancadas remitir sus observaciones o contrapropuestas para incorporarlas al análisis de la comisión dictaminadora.

Ledezma indicó que, hasta el mediodía de este lunes, únicamente la bancada del Partido Liberal había manifestado que presentará una contrapropuesta, mientras que las demás fuerzas políticas aún no habían remitido planteamientos.

El secretario reiteró el llamado a acelerar el proceso de consenso y sostuvo que la pronta discusión del dictamen permitirá avanzar en una iniciativa que, según afirmó, busca atender las pérdidas económicas que enfrenta la ENEE y su impacto en los usuarios del servicio eléctrico. JS