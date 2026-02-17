Congreso define agenda legislativa y aclara que reforma a atribuciones de presidenta de CSJ es para devolver al pleno sus atribuciones 

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, anunció que este martes, a las 11:00 de la mañana, se llevará a cabo una reunión de la Junta Directiva con los jefes de las cinco bancadas para definir la agenda legislativa de la semana.

En declaraciones a periodistas, Ledezma se refirió a la reforma relacionada con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aclarando que no busca quitar atribuciones a la presidenta del ente judicial. “Se trata de volver a lo que era antes del 2010, cuando el pleno de magistrados realizaba los nombramientos”, precisó.

El diputado por Choluteca enfatizó que la iniciativa legislativa pretende restaurar el esquema previo sin afectar directamente las competencias de la actual titular.

Además, el parlamentario informó que la Ley de Reactivación Económica, enviada por el Poder Ejecutivo, ya fue turnada a una comisión especial. Se espera que el dictamen correspondiente pueda discutirse en los próximos días, “todo depende del consenso que se logre con los jefes de bancada”, concluyó Ledezma.

Esta reunión reviste importancia ante el avance de iniciativas clave para el funcionamiento judicial y la economía nacional. (IR)