Congreso de Luis Redondo devengó más de L. 1,724 millones en salarios 

Tegucigalpa – Con apenas 147 días sesionados durante cuatro años, el Congreso Nacional 2022-2026, presidido por Luis Redondo devengó más de 1,724 millones de lempiras únicamente en concepto de sueldos y salarios para diputados y personal, un hecho que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) considera como la evidencia una profunda desproporción entre el gasto público ejecutado y los resultados legislativos obtenidos.

De acuerdo con el análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional, entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso Nacional ejecutó 5 mil 942 millones de lempiras, de los cuales más de 1,724 millones de lempiras se destinaron a salarios y al menos 627 millones de lempiras a viáticos.

El director de Democracia y Transparencia en la ASJ, Juan Carlos Aguilar, señaló durante la presentación del informe que pese a gozar de todos los beneficios otorgados por ley, los legisladores permanecieron sin sesionar aproximadamente 395 días, cumpliendo apenas 35% de las sesiones que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), es decir 31 días por año de 104 posibles.

La baja convocatoria y la ausencia recurrente de diputados se tradujeron en una productividad legislativa decreciente. En 2022 se presentaron 929 proyectos de ley y se aprobaron 156; en 2023, 243 presentados y 59 aprobados; y en 2024, 255 presentados y 55 aprobados. En conjunto, la productividad fue de apenas 19% entre 2022 y 2024. Cabe señalar que 90% de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron aprobados, contra sólo 13 % de los presentados desde el Legislativo.

ASJ cuestionó además el uso de las subvenciones legislativas, que según el propio Congreso tienen como finalidad atender necesidades comunitarias, pero que en la práctica han reproducido patrones de clientelismo político y opacidad. Entre 2022 y 2025, se ejecutaron más de L 785 millones en subvenciones, de los cuales al menos L 536 millones se concentraron entre 2024 y 2025.

En paralelo, el Congreso aprobó 2 mil 850 millones de lempiras para gasto social durante el período 2023-2025 (L950 millones anuales). De estos fondos, 56% fue canalizado a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, 25% mediante el FHIS y 19% a través de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), sin mecanismos claros y estandarizados de evaluación de impacto.

Más allá del ámbito financiero, Aguilar subrayó también los excesos de la actual legislatura que se reflejaron en decisiones y acciones que debilitaron la institucionalidad democrática, como la aprobación de un nuevo pacto de impunidad, la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), elecciones de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales y una reciente intervención en el proceso electoral.

Bajo este contexto y ante los escasos resultados de la legislatura 2022-2026, ASJ instó al nuevo Congreso Nacional que asumirá su mandato mañana a reducir el gasto, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, y eliminar o reglamentar estrictamente las subvenciones.

Asimismo, exhortó a priorizar transformaciones clave como las reformas electorales, la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

En esa línea, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos dijo el Congreso Nacional que espera los hondureños es totalmente contrario al Congreso de Luis Redondo, un congreso que trabaje, que cumpla con su función y no abuse de su autoridad.

Refirió además que cuando Libre está en la oposición son muy asiduos a escuchar a la sociedad civil y a abrirse a los espacios de diálogo, pero una vez en el poder cambian. «Hemos visto el último Congreso exactamente con esa actitud».

Finalmente, la ASJ recomienda instituir un procedimiento obligatorio y estandarizado para la solicitud de viáticos, a fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas y disciplinarias frente a la inasistencia a sesiones, el uso indebido o la falta de liquidación de fondos públicos, el abuso de la investidura y establecer una agenda anual de sesiones con proyectos prioritarios, que garantice planificación, seguimiento y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Por su parte, el diputado electo por el Partido Nacional, Arnol Burgos afirmó que asistir a todas las sesiones que por ley deben cumplir los legisladores es un paso para ser diferentes al Congreso Nacional que finaliza este martes 20 de enero, que solamente sesionó 31 días por año de 104 días posibles. VC