Congreso de Ciudad de México regula uso de celulares en escuelas primarias y secundarias

Ciudad de México – El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves por unanimidad una reforma a la Ley de Educación capitalina para regular el porte y el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias (educación básica) de la capital del país durante el horario escolar.

La reforma entrará en vigencia un día después de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El dictamen «no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática».

«Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos», expuso la legisladora Claudia Montes de Oca.

La integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial explicó que el dictamen sustenta la propuesta para adicionar el Artículo 64 a la Ley de Educación capitalina, presentada por la diputada Laura Álvarez Soto.

Precisó que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana y también de los procesos educativos, «pero que el uso excesivo y descontrolado de celulares y pantallas dentro de las escuelas afecta el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Además, expuso que las reformas al Artículo 7 de la misma ley permitirán incorporar el principio de «aprendizaje digital responsable, promoviendo hábitos saludables que permitan aprovechar la tecnología sin que se convierta en un factor de distracción o afectación emocional».

En tanto, Álvarez Soto sostuvo que el 75 % de los maestros consideran que «los estudiantes se distraen constantemente con sus celulares en clase», y que en México más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso o explotación sexual en línea.

«Ante esta realidad, la iniciativa buscaba establecer protocolos y acciones que limitaran el uso y portación de celulares en escuelas primarias y secundarias. Además de promover un uso responsable y consciente de la tecnología», señaló.

En sus exposiciones, los legisladores capitalinos señalaron que el dictamen «no busca satanizar la tecnología ni rezagar a modelos educativos alejados de la innovación», sino por el contrario, «reconoce que vivimos en una era digital» y que nuestros niños y jóvenes «necesitan herramientas tecnológicas para aprender, desarrollarse y participar en el mundo actual. Lo que se plantea es educar para el uso responsable, consciente y crítico de la tecnología».

En México, según datos oficiales, el sistema de educación básica atiende a más de 19 millones de estudiantes en los niveles de primaria y secundaria. JS