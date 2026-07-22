Congreso dará cita a diputados del Parlacen para que rindan cuentas de su gestión

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Legislativo abrirá un espacio para que los 20 diputados hondureños ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) presenten un informe sobre la labor que realizan en ese organismo regional.

Zambrano informó que se instruirá a la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el diputado Rachid Mejía, junto con integrantes de la Junta Directiva del Congreso, a sostener una reunión en los próximos días con los parlamentarios centroamericanos para establecer un mecanismo de coordinación permanente.

El objetivo es que los diputados del Parlacen mantengan un enlace con las diferentes comisiones del Congreso Nacional e informen de manera periódica sobre las iniciativas, resoluciones y decisiones que se discuten en el organismo regional.

«Vamos a abrirles las puertas a los diputados del Parlacen para que puedan rendir un informe al pueblo hondureño sobre la labor que realizan año con año», expresó Zambrano.

El presidente del Legislativo señaló que, a partir de esa coordinación, el Congreso podrá analizar las decisiones adoptadas en el Parlacen y evaluar si algunas de ellas pueden implementarse en Honduras, ser aprobadas o determinar si tienen carácter vinculante para el país.

Asimismo, recordó que la continuidad de Honduras en el Parlamento Centroamericano será una decisión que corresponderá analizar al próximo Congreso Nacional y al próximo gobierno, una vez concluya el actual período.

La decisión del titular del Congreso surge después de muchas críticas sobre la labor de hondureños en el Parlacen, organismo al que muchos han tildado de ser un “elefante blanco” que solo sirve para becar a algunos políticos. LB