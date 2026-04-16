Congreso conoce informe sobre juicio político que recomienda destitución de Ochoa y Morazán

Tegucigalpa – El Congreso Nacional comenzó, a eso de las 2.25 de la tarde de este jueves, la lectura del informe elaborado por la comisión legislativa sobre las denuncias de juicio políticos para cuatro funcionarios de entes electorales.

– El suspendido magistrado del TJE, Mario Morazán, aseguró que cuando se concluya la lectura del informe se presentará a la Cámara Legislativa este mismo jueves.

Al tenor de la insurrección de la bancada del Partido Libre que se hizo sentir con pitos, gritos y pancartas dentro del hemiciclo, el secretario Carlos Ledezma inició la lectura del informe que recomienda la destitución de los cuatro altos cargos.

El informe presentado por la comisión especial legislativa de juicio político incluye a los funcionarios electorales: consejero del CNE, Marlon Ochoa; magistrado del TSE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé. Todos fueron suspendidos de sus cargos desde el pasado martes.

El informe consta de 184 páginas y se prevé será leído en cinco horas sobre los cuatro procesos de juicio político. Además el magistrado Mario Morazán anunció que acudirá a la Cámara después de leído el informe elaborado por la comisión especial legislativa.

Cuando transcurrían las 3.54 de la tarde, el presidente Tomás Zambrano le envió un mensaje a Morazán para que llegara a la Cámara y para ello tenía 30 minutos, y así comparecer ante el pleno legislativo.

La bancada de Libre protesta al tenor de la lectura del informe.

Es importante recordar que de los cuatro funcionarios sometidos a juicio político, únicamente se presentó a la audiencia con la comisión legislativa el magistrado Mario Morazán, quien presentó el pasado martes sus alegatos por espacio de más de cinco horas. Los restantes tres no comparecieron y presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pidieron la suspensión del acto reclamado.

Además, en la etapa de investigación que desarrolló la comisión especial tomó la declaración de siete testigos, los que retrataron los abusos de los denunciados en este proceso de juicio político. Igualmente, la consejera del CNE, Cossette López detalló las arbitrariedades sufridas y que pusieron en vilo las elecciones primarias y generales de 2025.

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