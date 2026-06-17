Congreso condecora a exmundialistas de España 82

Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras condecoró este miércoles a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras que participaron en el Mundial de España en 1982.

En ese orden, este día se otorgó la condecoración de Honor del Congreso Nacional de la República, en el grado de Gran Cruz con Placa de Plata y Pergamino Especial, a los integrantes del plantel y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras que clasificó y representó por primera vez al país en una Copa Mundial de la FIFA, España 1982.

El reconocimiento se concedió por el aporte histórico al deporte nacional, al fortalecimiento de la identidad hondureña y a la proyección digna de Honduras ante la comunidad internacional, indicó el diputado proyectista Jack Uriarte.

La histórica generación de España 82 es recordada como pionera del fútbol hondureño y símbolo de orgullo nacional.

En ese contexto, recibieron el reconocimiento Héctor Zelaya, Allan Costly, Carlos Orlando Caballero, César Efraín Gutiérrez, Ramón Maradiaga, Julio César Arzú, Jaime Villegas, Gilberto Yearwood, Clovis Morales, Fernando Bulnes, David Bueso y Salomón Nazar.

#HOMENAJE El Legislativo hondureño homenajeó a las leyendas de España 1982. #ProcesoDigital pic.twitter.com/EtbeULZL14 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 18, 2026

Durante la ceremonia también se hizo una especial mención al exseleccionador José de la Paz Herrera quien murió el 28 de abril del año 2021.

Cabe señalar que ayer martes 16 de junio se cumplieron 44 años del debut de Honduras en un Mundial de fútbol cuando enfrentó a Espala un 16 de junio de 1982.

En aquella ocasión, la “H” comenzó ganando el partido con anotación de Héctor “Pecho de Águila” Zelaya en el minuto siete, en la jugada participaron Azulejo Bulnes, Prudencio “Tecate” Norales y el delantero que concluyó con un remate de derecha para sorprender al mundo.

Sin embargo, los españoles lograron emparejar el partido con anotación de Rodolfo López Ufarte en el minuto 67 mediante un lanzamiento de penalti.

Después del debut, Honduras enfrentó a Irlanda del Norte con quien empató 1-1 ante Irlanda del Norte y una derrota de 1-0 ante la extinta Yusgolavia. (RO)