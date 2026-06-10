Congreso busca mecanismo para regularizar taxis por plataforma tras reunión con conductores

Tegucigalpa– La Comisión de Transporte y Vivienda del Congreso Nacional inició el diálogo con representantes de taxis tradicionales y conductores de plataformas digitales para tener mecanismo de regulación que permita ordenar el sector en igualdad de condiciones para todos los prestadores del servicio.

La presidenta de la comisión legislativa, Cinthya Hawit, informó que las mesas de trabajo continuarán la próxima semana junto a los comisionados del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), como parte de los esfuerzos para encontrar una solución consensuada.

Según explicó, una de las propuestas en discusión es la creación de un registro para los conductores de plataformas digitales, de manera que puedan contar con permisos de explotación y cumplir obligaciones similares a las exigidas al transporte tradicional.

“Lo que estamos tratando de hacer en estos momentos es que haya un registro, que ellos también paguen, que tengan su permiso de explotación y todo, igual que los otros taxis”, señaló la congresista.

Hawit reconoció que el proceso de regularización no será inmediato debido a los aspectos legales y administrativos que deben analizarse, por lo que las partes continuarán dialogando hasta alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a los usuarios.

La diputada indicó que actualmente alrededor de 21 mil personas dependen de los servicios de transporte por plataforma a nivel nacional, por lo que insistió en la necesidad de construir una solución que permita su operación dentro de un marco regulatorio definido. AD