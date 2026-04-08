Congreso busca eliminar comisión permanente y sesionar todo el año

Tegucigalpa- El diputado y presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre ellas la eliminación definitiva de la polémica comisión permanente.

Zambrano explicó que esta comisión fue utilizada en el pasado “de manera ilegal y abusiva”, por lo que considera necesario suprimirla para evitar que en el futuro se repitan prácticas que, a su juicio, representan una usurpación de funciones del Congreso.

“No podemos permitir que otro loco venga y quiera usurpar las funciones de este poder del Estado”, expresó el legislador.

Sesiones los 365 días del año

Otro de los cambios clave que contempla la reforma es establecer que el Congreso Nacional sesione durante los 365 días del año, eliminando los recesos legislativos tradicionales.

Según detalló Zambrano, la intención es que esta disposición quede claramente definida tanto en la Constitución como en la ley, suprimiendo los períodos de descanso que históricamente se otorgaban en mayo y entre noviembre y enero.

Finalmente, los parlamentarios han sido convocado a sesión para este miércoles, donde se espera que las reformas sean discutidas y, eventualmente, aprobadas. LB