Congreso avanza con ley que busca reducir el Estado y reactivar la economía, según Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este miércoles que el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano ya superó su primer debate y podría ser aprobado en los próximos días, al considerarse una herramienta clave para evitar un eventual colapso financiero del país.

Zambrano explicó que la iniciativa tiene como objetivo principal reducir el tamaño del aparato estatal, pasando de más de 100 instituciones a unas 70 u 75, eliminando duplicidades y generando ahorros que puedan destinarse a inversión pública y programas sociales.

El titular de la Cámara aclaró que el dictamen ya no contempla la declaratoria de emergencia fiscal por 24 meses, como se planteaba en un inicio, sino que ahora se enfoca en medidas para dinamizar la economía nacional. En ese sentido, tanto Zambrano como el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, han reiterado que este punto fue modificado tras el análisis económico y legislativo.

Entre los beneficios de la normativa, el titular del Legislativo destacó que permitirá conciliar demandas laborales contra el Estado, evitando que estos procesos continúen creciendo “como bola de nieve” y ejerzan mayor presión sobre las finanzas públicas.

Reforma judicial será temporal que quita poderes a titular de CSJ

Por otra parte, Zambrano se refirió al reciente decreto aprobado que traslada facultades administrativas del titular del Poder Judicial al pleno de los magistrados, señalando que se trata de una reforma temporal.

Según explicó, la medida estará vigente únicamente mientras se construye y aprueba la nueva ley del Consejo de la Judicatura, proceso que podría tardar menos de un año, ya que se busca consensuar con la Corte Suprema, sectores de justicia y organizaciones civiles.

El presidente del Congreso indicó que la reforma pretende frenar irregularidades, fortalecer la transparencia y asegurar que las decisiones administrativas sean tomadas de forma colegiada por los 15 magistrados.

Zambrano resaltó que la aprobación del decreto superó los 90 votos, lo que demuestra que existe mayoría calificada en el Legislativo para impulsar cambios estructurales dentro del Poder Judicial. LB