Congreso austero, sin sesgos, puntual y productivo, promete Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano prometió que serán austeros, sin sesgos políticos marcados por la puntualidad y productividad a favor de la población hondureña.

– El que atropelle la Constitución se le aplicará el juicio político, advirtió.

El ahora titular de la Cámara Legislativa, Tomás Zambrano se comprometió que entre las primeras acciones del pleno serán: las reformas electorales, la Ley de Empleo Parcial, reformas a la Ley Orgánica de ese poder del Estado, eliminación de la Comisión Permanente Legislativa, derogación del Fondo Departamental o Subvenciones y reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

Sobre las reformas electorales, refirió que serán sustanciales con el afán de evitar los problemas que se vivieron en las pasadas elecciones y que pusieron en peligro la democracia en Honduras.

Pidió un diálogo franco a todas las bancadas políticas y dijo que los diputados deben saber comportarse. “Esperamos construir agendas legislativas con todas las fuerzas”, asistió.

Avizoró reformas constitucionales que deberás ser abordadas desde el inicio de esta legislatura. Tachó de ilegal el decreto 058-2025 y adelantó que será derogado juntos a otros decretos que no cumplieron con los requisitos legales.

Zambrano señaló que el Congreso ya no alquilará vehículos para uso de los parlamentarios, al tiempo que enfatizó en la puntualidad y asistencia de los Padres y Madres de la Patria. Curul vacío a partir del domingo no se le pagará, sentenció.

Prometió que la agenda legislativa se construirá con la participación de las cinco bancadas políticas. “No somos iguales a quienes estuvieron en este cargo, y se los vamos a demostrar. Todos tenemos los mismos derechos en este hemiciclo”, discursó.

“Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño en los próximos cuatro años”, puntualizó Zambrano. JS