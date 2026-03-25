Congreso aprueba sanciones contra diputados por desórdenes en el hemiciclo

Tegucigalpa- El Congreso Nacional de Honduras aprobó una resolución que establece sanciones para diputados que incurran en actos de insurrección o desorden dentro del hemiciclo, en respuesta a los recientes incidentes registrados durante la introducción de una denuncia de juicio político.

La medida surge luego de episodios de confrontación protagonizados por legisladores, particularmente de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), que derivaron en alteraciones del orden en el pleno.

Según la disposición, los congresistas que participen en zafarranchos o acciones que interrumpan el desarrollo de las sesiones podrán ser sancionados con hasta 15 días sin goce de sueldo.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la resolución tiene como objetivo “mantener el orden y garantizar el normal desarrollo de las sesiones legislativas”, así como reforzar el respeto a las normas internas del Congreso.

La normativa busca evitar que hechos de insurrección vuelvan a afectar el trabajo parlamentario, estableciendo mecanismos disciplinarios más estrictos para asegurar el cumplimiento de los principios de orden, respeto y legalidad dentro del Poder Legislativo.

Con esta decisión, el Congreso pretende fortalecer la disciplina parlamentaria en medio de un clima político tenso marcado por recientes confrontaciones entre bancadas, particularmente en tema de juicio politico.LB