Congreso retirará retrato de Redondo y colocará el de Cálix en galería de expresidentes

Tegucigalpa- El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes una moción exhortativa presentada por los diputados Rashid Mejía, del Partido Liberal, y María José Sosa, del Partido Nacional, para retirar del salón de retratos del Poder Legislativo la imagen de Luis Redondo, al considerar que su nombramiento como presidente “carece de legitimidad”.

-La decisión tomada por la mayoría del pleno obedece a las conductas anti democráticas de Redondo.

La iniciativa también incorporó la sugerencia del diputado Francis Cabrera, quien planteó que, tras la remoción del retrato de Redondo, se coloque en su lugar la imagen de Jorge Cálix.

La determinación, responde a cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección de Redondo en enero de 2022. Según la determinación , su designación no contó con la mayoría de votos de los congresistas y fue resultado de una imposición política respaldada por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Poder Ejecutivo de ese momento.

En contraste, los promotores de la medida sostienen que Jorge Cálix fue electo con el respaldo mayoritario de los legisladores en aquella convulsa sesión, pero su nombramiento fue desconocido en medio de una crisis política que derivó en enfrentamientos dentro del hemiciclo.

Durante el debate, varios congresistas recordaron las controversias que rodearon la elección de Redondo al frente del Legislativo, señalando que fue “impuesto a patadas”, en alusión a la crisis política que marcó el inicio de la pasada legislatura.

La moción generó malestar en la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados manifestaron su rechazo; sin embargo, la propuesta fue aprobada por mayoría, sin que las protestas lograran frenar su avance.

Sectores críticos han cuestionado la gestión de Redondo, calificándola de autoritaria y señalando irregularidades en decisiones como la conformación de una comisión permanente, a través de la que se cometieron muchos abusos de poder.

No obstante, la propuesta de sustituir el retrato por el de Cálix tampoco ha sido bien recibida por todos. Algunas voces consideran que lo más adecuado sería dejar un espacio vacío, como símbolo de un período que, según sus criterios, estuvo marcado por la ilegitimidad.LB