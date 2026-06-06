Congreso aprueba reformas que permitirían medidas alternas por portar armas no registradas

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó una propuesta contemplada en las reformas al Código Penal que permitirá aplicar medidas alternas a personas detenidas por portación ilegal de armas, siempre que cumplan con requisitos como no tener antecedentes penales y no representar riesgo para la sociedad.

La medida fue explicada por el diputado del Partido Nacional, Mario Alonso Pérez, quien aclaró que el delito no se elimina, pero sí se abre la posibilidad de conciliación o suspensión de la persecución penal bajo control judicial.

Pérez explicó que la reforma diferencia entre la tenencia de armas en el hogar o la oficina y la portación en espacios públicos, en este último caso se podrá optar por una salida alterna si el imputado cumple con los requisitos establecidos.

“El fiscal, el procurador y el juez podrán otorgar la medida alterna, y la persona queda sujeta a un período de prueba, pero no queda condenada”, detalló.

El diputado también cuestionó los costos y procedimientos actuales para el registro de armas, por lo que muchos ciudadanos optan por no registrarlas, lo que incrementa los casos de detenciones. AD