Congreso aprueba reforma para centralizar fondos del Estado en Cuenta Única del Tesoro

Tegucigalpa- El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas a varios artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República, orientadas a centralizar la Cuenta Única del Estado, cuya administración quedará bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La reforma establece que esta atribución será de carácter excepcional y deberá concederse mediante ley a las instituciones, consolidando así el principio de Cuenta Única del Tesoro (CUT), que centraliza el manejo de los recursos públicos en una sola cuenta administrada por la Tesorería General de la República (TGR).

El diputado nacionalista y exministro de Finanzas, Marco Midence, explicó que el objetivo principal de la reforma es concentrar todos los ingresos del Estado en una única cuenta, lo que según explicó permitirá conocer en tiempo real los flujos de dinero que ingresan y egresan.

“Esto facilita una mejor administración financiera, ya que los recursos que ingresan a través de Aduanas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) pueden ser gestionados de manera ordenada, conforme a la disponibilidad real de ingresos”, detalló el congresista.

Midence subrayó que entre los beneficios de esta medida destacan un mayor control del gasto público, al limitar las erogaciones a lo estrictamente presupuestado, así como una mejora en la transparencia y trazabilidad de los recursos estatales.

Asimismo, señaló que la centralización de fondos permitirá fortalecer la disciplina fiscal, evitar déficits desordenados y reducir la opacidad en el manejo de las finanzas públicas. “Al tener una sola cuenta, se elimina la dispersión de recursos en múltiples cuentas, lo que facilita la supervisión y reduce riesgos de corrupción”, apuntó.

La reforma también amplía las facultades de la Tesorería General de la República, otorgándole mayor capacidad para centralizar ingresos, ejecutar pagos, supervisar cuentas públicas y requerir información financiera tanto a nivel nacional como internacional.

De igual forma, se busca mejorar la planificación financiera del Estado, permitiendo una programación más ordenada de pagos y manejo de deuda, evitando desajustes en las finanzas públicas.

El legislador indicó que esta iniciativa responde a prácticas internacionales en materia de administración fiscal y forma parte de recomendaciones impulsadas en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), orientadas a fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos del Estado.LB