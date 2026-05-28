Congreso aprueba mesa interinstitucional para conflictos de tierra; diputados de Libre expresan reservas

Tegucigalpa- El Congreso Nacional aprobó una moción orientada a resolver los conflictos de tierra a través de mesas interinstitucionales, con enfoque en las zonas productivas del país y fortalecer la seguridad jurídica.

La iniciativa fue presentada por la vicepresidenta del Legislativo y diputada del Partido Nacional por Olancho, Patricia Figueroa, quien aseguró que los conflictos agrarios afectan directamente la producción del país.

“Lo que sucedió el año pasado con el tema de los desalojos de las tierras, que fue una pesadilla que vivieron diversas familias, no queremos que suceda en este gobierno”, manifestó.

Entre las entidades que participarán se encuentran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en temas legales.

También las secretarías de Seguridad, Defensa y Recursos Naturales, además del Instituto Nacional Agrario, el Instituto de Conservación Forestal y representantes del rubro ganadero.

“Los productores tienen el derecho de trabajar sus tierras, de garantizarse que van a poder tener su producción”, afirmó, al tiempo que defendió el diálogo entre el gobierno y los sectores.

Libre cuestiona supuesto impacto ambiental

Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, expresó reservas sobre la iniciativa, al considerar que supuestamente sería una vía para “promover la deforestación”.

“Espero que esta moción no sea una carta abierta del inicio de la tala sin misericordia de bosque”, declaró.

De acuerdo con el congresista la moción tuvo que haber sido discutida primero entre los representantes del departamento de Olancho, y lamentó no “ser invitado” a la iniciativa, quien además propuso integrar esta iniciativa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Sobre el gobierno anterior, reconoció que pudo existir falta de socialización en las medidas, pero consideró que el trabajo de protección ambiental que realizaron fue eficiente.

A pesar de sus reclamos, Sarmiento consideró positivo que ahora se abra este espacio de diálogo.

“Si hay una mesa interinstitucional para retomar el tema y poderlo nuevamente ampliar de manera integral con todos los sectores, lo vemos positivo” mencionó el abogado. AD