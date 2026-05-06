Congreso aprueba ley para proteger patrimonio de migrantes retornados y facilitar su reintegración

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una iniciativa impulsada por la diputada Sara Zavala, que busca brindar apoyo integral a los connacionales que regresan al país.

La legisladora destacó que la normativa representa “una respuesta concreta” a miles de hondureños que emigraron en busca de oportunidades y que hoy enfrentan el reto de retornar, muchas veces de forma involuntaria.

“No es solo una ley más, es un paso de justicia para quienes han construido su vida fuera y merecen volver con dignidad y seguridad”, afirmó.

El proyecto, ahora convertido en ley, también retoma aportes de iniciativas previas presentadas por diputados del Partido Nacional, entre ellos Antonio Rivera Callejas y el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

La propuesta surge tras escuchar las demandas de migrantes a través de distintos canales.

Entre los principales beneficios, la ley permitirá a los hondureños retornar con sus pertenencias sin el pago de impuestos, eliminando barreras burocráticas que dificultaban el traslado de bienes acumulados durante años de trabajo en el extranjero.

Asimismo, contempla la protección del patrimonio familiar, incentivos para la inserción laboral y el reconocimiento del valor de herramientas y equipos adquiridos fuera del país, facilitando así la reconstrucción de sus medios de vida.

Zavala subrayó que muchas familias migran por necesidad y, al regresar abruptamente, lo hacen con pérdidas económicas y emocionales significativas. En ese sentido, la nueva legislación busca ofrecer condiciones más justas para que puedan reiniciar sus vidas en Honduras con mayor estabilidad.

La normativa también promueve la reunificación familiar y responde a principios constitucionales de dignidad humana y protección a la familia, en un contexto donde el retorno de migrantes se ha convertido en una realidad creciente para el país. LB