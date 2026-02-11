Congreso aprueba Ley Especial de Emergencia Vial para mejorar carreteras

Tegucigalpa – Por unanimidad de votos, el Congreso Nacional aprobó la noche de este martes la “Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales para el Mantenimiento de la Red Vial Terciaria y Caminos Productivos”.

Se trata de una iniciativa que busca mejorar las condiciones de las carreteras del país de cara a la Semana Santa, con el objetivo de impulsar el turismo y prevenir daños durante el próximo invierno.

La normativa, enviada por el Poder Ejecutivo, establece medidas excepcionales, urgentes y temporales para la ejecución inmediata de operativos en todo el territorio nacional, que incluyen bacheo provisional, mantenimiento vial preventivo, dragado para el control de inundaciones, construcción y ampliación de puentes, así como la implementación de un programa especial para la adquisición de maquinaria y equipo destinado a las alcaldías.

Con esta ley, se pretende fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos municipales, especialmente en el mantenimiento de caminos urbanos, rurales y productivos, considerados claves para la movilidad, el comercio y la seguridad de las comunidades.

Al respecto, el diputado Carlos Umaña señaló que el proyecto es positivo para atender el deterioro de la red vial antes de la temporada alta de turismo. “Incluye además la reparación de bordos en el Valle de Sula y la compra de maquinaria para las municipalidades, lo cual es necesario”, expresó.

No obstante, Umaña advirtió sobre los riesgos en el mecanismo de ejecución, ya que contempla compras directas. “Las compras directas han sido fuente de corrupción legalizada. Veremos cómo se comporta el partido de Gobierno con este decreto, cuando en las últimas cuatro gestiones del Estado de Honduras, durante 16 años, hubo extrema corrupción”, señaló.

El legislador también recordó que la ley tendrá una vigencia temporal de un año y sólo podrá ser prorrogada por decisión del Congreso Nacional.

El titular del Legislativo Tomás Zambrano, remarcó que “este proyecto contempla una propuesta que venimos creando con nuestro presidente Tito Asfura hace más de año y medio; y nos autorizó anunciarlo el 25 de enero, cuando se instaló esta legislatura, y es la compra y entrega de maquinaria a los alcaldes del país”.

A renglón seguido, detalló que, en la primera etapa, este proyecto contempla la compra de maquinaria para 100 municipalidades. “Este kit para 100 municipalidades tendrá el alcance para las alcaldías del Partido Liberal, Libre y Partido Nacional; ese es el mandato del presidente Asfura, sin sectarismo político”.

El Congreso, presidido por el diputado Tomás Zambrano, destacó que esta normativa permitirá atender de forma urgente los problemas estructurales de la red vial, reducir riesgos de inundaciones y fortalecer a los municipios para enfrentar los desafíos de infraestructura que se agravan durante la temporada de lluvias. LB