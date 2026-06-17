Congreso aprueba «Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final»

Tegucigalpa – Por unanimidad, el Congreso Nacional (CN), aprobó la noche de este martes la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa orientada a eliminar el anonimato de socios, fortalecer la transparencia financiera y cumplir con estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

– Esta Ley que obliga a revelar a los verdaderos dueños de las empresas.

La nueva legislación crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), una herramienta que permitirá identificar a las personas naturales que realmente poseen o controlan empresas y otras estructuras jurídicas que operan en el país.

El objetivo de la ley es reforzar las medidas de prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada, además de fortalecer la confianza en el sistema financiero hondureño.

Un paso trascendental

La comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Julieta Suazo, calificó la aprobación como un paso trascendental para Honduras, al señalar que permitirá identificar “a la persona de carne y hueso” que está detrás de una empresa.

“Es muy importante para garantizar la integridad del sistema financiero y evitar que nuestra economía sea utilizada para actividades ilícitas. Esta ley permitirá conocer quién es el verdadero dueño de una empresa y establecer controles adecuados mediante registros administrados por la CNBS”, expresó.

Suazo destacó que la aprobación de esta normativa era uno de los principales requisitos señalados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dentro de los procesos de evaluación internacional, así como una recomendación respaldada por organismos financieros internacionales.

No obstante, enfatizó que la ley no debe verse únicamente como una exigencia externa, sino como una herramienta que fortalecerá la transparencia, la credibilidad y la conexión del sistema financiero hondureño con los mercados internacionales.

Con la entrada en vigor de esta normativa, Honduras busca consolidar mecanismos de control más efectivos y generar mayor confianza entre inversionistas, entidades financieras y socios comerciales internacionales, concluyó la funcionaria de la CNBS. LB