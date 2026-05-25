Congreso aprueba la renuncia de la diputada Kathya Pastor

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional aprobó la tarde de este lunes la renuncia de la diputada Kathya Marlene Pastor Sanabria, suplente del Partido Liberal en Francisco Morazán.

– Pastor fue electa como suplente de la diputada Luz Ernestina Mejía.

La renuncia irrevocable recibida en la Secretaría del Congreso Nacional indica que la decisión corresponde a “motivos estrictamente personales y profesionales”, que le impiden dedicar el tiempo y la diligencia que requiere este cargo electo por el pueblo.

La política es una destacada ingeniera civil y empresaria hondureña con una amplia trayectoria en el sector de la infraestructura y el desarrollo vial.

Esta es la primera renuncia que se presenta ante el pleno de diputados del Congreso Nacional 2026-2030, mientras que antes de su instalación se presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la renuncia del diputado suplente Vidal Cerrato, también del Partido Liberal, por Olancho, quien fue sustituido por Samuel García. JS