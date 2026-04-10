Congreso aprueba habilitar las sesiones durante todo el año

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la reforma que habilita las sesiones durante los 365 días del año, eliminando los recesos legislativos tradicionales.

– La votación se hizo levantando la mano porque el sistema sigue sin operar.

El proyecto de cuatro decretos, presentado por Tomás Zambrano y dictaminado favorablemente, habilita las sesiones legislativas comprendidas del 1 al 30 de mayo de 2026 hasta el 24 de enero de 2027, con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo legislativo del CN en atención a los asuntos de interés público y en beneficio del desarrollo integral del país, conforme con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Asimismo, durante los periodos habilitados conforme al presente decreto, el CN podrá celebrar válidamente sesiones ordinarias y extraordinarias, a efecto de conocer, discutir y aprobar iniciativas de ley, decretos legislativos y demás asuntos que correspondan a sus atribuciones constitucionales y legales.

En la presente legislatura la junta directiva del CN determinará las fechas y la duración de los dos periodos de receso legislativo, no obstante esos días podrán ser habilitados por la JD para la celebración de sesiones cuando lo exijan las necesidades de la agenda de ese poder del Estado, sin necesidad de un decreto adicional de habilitación.

Se prevé esta misma noche se apruebe la eliminación de la figura de la Comisión Permanente del CN. JS