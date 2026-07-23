Congreso aprueba construcción de clínica de hemodiálisis en La Esperanza

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles la construcción de una clínica de hemodiálisis en La Esperanza, Intibucá, con una inversión que sube a 20 millones de lempiras, informó el diputado liberal por ese departamento, Rumy Bueso.

El congresista explicó que la iniciativa era impulsada desde la legislatura anterior y surge ante la necesidad de acercar este servicio a los pacientes renales de la zona occidental del país.

Según indicó, sólo en Intibucá hay más de 160 personas con enfermedad renal y lamentó que más de 25 hayan fallecido, tres de ellas durante este año.

Bueso señaló que actualmente los pacientes deben trasladarse hasta Siguatepeque tres veces por semana para recibir sus tratamientos, lo que representa un alto costo económico.

«Este proyecto no viene a beneficiar a un color político, sino a muchas personas de escasos recursos que ya no tendrán que recorrer largas distancias para recibir su tratamiento», expresó.

El diputado agregó que ya se mantienen conversaciones con la empresa encargada del servicio de diálisis para que la clínica pueda estar construida y en funcionamiento en un plazo estimado de tres a cuatro meses. AD