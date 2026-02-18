Congreso aprueba código de vestimenta para el pleno

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la tarde de este martes un código de vestimenta para los integrantes del pleno de ese poder del Estado.

– El diputado Mario Segura pidió que se le haga la prueba antidoping a los congresistas.

– Los diputados de Libre se quejaron por el código de vestimenta alegando que el hábito no hace al monje.

El código de vestimenta es obligatorio para los diputados y diputadas. Se establece para los diputados: traje formal completo o pantalón formal, camisa de vestir, saco y corbata, o atuendo tradicional hondureño formal y digno incluyendo vestimenta representativa de su identidad étnica, indígena o afrodescendiente siempre que sea de acuerdo con la solemnidad y decoro parlamentario.

En el caso de las diputadas: traje ejecutivo formal, vestido normal, conjunto formal o pantalón o falda, o atuendo tradicional hondureño y digno incluyendo vestimenta representativa de su identidad étnica, indígena o afrodescendiente siempre que sea de acuerdo con la solemnidad y decoro parlamentario.

En ninguno de los casos se permitirá el uso de prendas informales o propias de actividades recreativas como jeans, camisetas, gorras, ropa deportiva, sandalias informales u otras prendas incompatibles con el decoro del pleno.

Quedan prohibidas las gorras y las vestimentas informales.

Uno de los artículos dice que la junta directiva del CN se reservará el uso de la palabra de los congresistas que incumplan lo establecido en el código de vestimenta. Asimismo, el incumplimiento podría dar paso a sanciones disciplinarias. JS