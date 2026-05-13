Congreso aprueba ascensos militares incluido en forma retroactiva al general Valerio Ardón

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional aprobó por mayoría de votos los ascensos militares que incluyen a casi un centenar de oficiales del cuerpo armado, entre ellos al actual jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón.

– Varios representantes de las bancadas se quejaron que los listados de ascensos no fueron conocidos con anticipación para poder analizar las hojas de vida de los militares.

– Proceso Digital intentó conocer la nómina de ascensos en días previos, pero ninguno de los diputados consultados pudo dar certeza de los promovidos al grado superior porque no tenían el documento.

El jefe de la comisión de Defensa del CN, Kilvett Bertrand aseguró que los propuestos para ascensos no tienen casos pendientes en el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), y que por lo tanto el dictamen es favorable.

La diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía dijo que el hecho que las FFAA tengan programado el evento de ascensos militares para este jueves 14.05.2026. no significa que el pleno tenga que correr para aprobar la promoción de los oficiales al siguiente grado.

“Hemos tenido que investigar más y acatar únicamente los procedimientos claramente establecidos, sino profundizar en esa búsqueda. Para nadie es un secreto que de los ascensos superiores la única persona que falta ahí de los que casi destruyeron nuestra democracia cuando fallaron en la misión constitucional del traslado de urnas, el único que falta es Roosevelt Hernández”, expuso.

Mejía cuestionó los ascensos a generales de los oficiales en la nómina porque considera que se relacionaron de una u otra forma en los sucesos ocurridos en 2025 que pusieron en precario de democracia de Honduras.

La diputada Luz Ernestina Mejía.

De su lado, la representante de Libre, Luz Angélica Smith expresó el respaldo a la nómina de ascensos enviada a ese poder del Estado por la Secretaría de Defensa.

Tachó que no tuvieron a la vista la nómina de los ascendidos para analizar cada uno de los promovidos al siguiente grado, sin embargo dejaron claro que apoyarían el listado.

El diputado del PL, Mario Segura afirmó que los procesos de ascensos en las FFAA son rigurosas y por ello confiaba en estos ascensos esperando se respetaran las promociones y antigüedad de los efectivos castrenses.

“Doy mi voto de confianza a la comisión y quiero decirles a los militares que esas estrellas que les ponemos en sus hombros ojalá que no sean estrellas de lata cuando les toque tomar decisiones para no meterse en el trabajo que hacemos nosotros los políticos, que ellos vayan a mandar a los batallones, pero que nos dejen a los políticos hacer lo que nos corresponde”, expresó Segura.

El diputado Mario Segura.

Mientras el diputado Carlos Umaña también lamentó que no se haya compartido el listado de ascensos para analizar las hojas de vida de los propuestos. Agregó que espera que para el mismo proceso en la Policía Nacional se les envíen las nóminas con tiempo de anticipación.

Los altos oficiales que ascienden:

1.- Coronel de Infantería José Ramiro Murillo Aguilar

2.- Coronel de Caballería Otoniel Gross Castillo

3.- Coronel de Defensa Aérea Otto Fabricio Mejía Hércules

4.- Coronel de Caballería Marco Alexander Lanza Ávila

5.- Coronel de Infantería Walter Danilo Hernández Carbajal

6.- Coronel de Ingeniería Luis Alonso Rosales Cardoza

7.- Coronel de Ingeniería Miguel Maldonado Castro

Asimismo, se ascendió a partir del primero de febrero de 2026 del grado de general de brigada o su equivalente del general de división al general Héctor Benjamín Valerio Ardón. JS