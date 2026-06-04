Congreso aprueba amnistía vehicular por dos meses

Tegucigalpa- El Congreso Nacional aprobó en la sesión del miércoles una amnistía vehicular que permitirá durante dos meses a los propietarios de vehículos y motocicletas ponerse al día con sus obligaciones tributarias sin pagar multas, intereses, recargos ni sanciones acumuladas por mora.

La medida beneficia a los contribuyentes con deudas correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores, e incluye la Tasa Única Anual de Matrícula de Vehículos, las Tasas Registrales Vehiculares administradas por el Instituto de la Propiedad (IP), así como tasas viales municipales y otras contribuciones locales.

Además, los ciudadanos que mantienen planes de pago vigentes también podrán acogerse al beneficio, ya que durante la vigencia de la amnistía no se les aplicarán intereses por retrasos en las cuotas pactadas.

La amnistía entrará en vigor una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo de dos meses para acogerse al beneficio.

Según lo aprobado por el Legislativo, la iniciativa busca brindar un alivio económico a miles de hondureños e incentivar la regularización de las obligaciones pendientes para fortalecer la recaudación estatal. AD