Congreso aplaza votación de reformas a la ENEE a la espera de consensos

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico no fueron aprobadas este día, debido a que aún no existe consenso entre las distintas bancadas legislativas.

De acuerdo con sus declaraciones, la bancada del Partido Liberal solicitó más tiempo para analizar la iniciativa y realizar consultas con diferentes sectores, petición que, aseguró, será respetada por el Congreso Nacional.

El congresista lamentó que la bancada de Libertad y Refundación (Libre) haya adelantado que no respaldará las reformas y sostuvo que la discusión no debe centrarse en intereses políticos.

Ledezma reiteró que el proyecto busca modernizar la estatal eléctrica y negó que contemple procesos de privatización.

“Incluso el mismo presidente del sindicato ha manifestado que es necesario hacer esta modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no existe la privatización”, afirmó el diputado nacionalista.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, había advertido previamente que la aprobación de las reformas será potencialmente hasta después del receso legislativo, en lo que se busca acuerdos entre el pleno de diputados, AD