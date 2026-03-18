Congreso alista reformas al Código Penal y Código Procesal Penal que endurecerán penas  

Tegucigalpa- El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marco Paz, anunció que se preparan reformas clave al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer las penas contra estructuras criminales y fortalecer la lucha contra la violencia en el país.

-Entre las reformas se prevé declarar terroristas a estructuras criminales y endurecer castigos.

El congresista explicó que la discusión de estas reformas iniciaría después de Semana Santa, una vez que los proyectos sean presentados ante la Secretaría del Legislativo y remitidos para opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Secretaría de Finanzas.

Entre los principales cambios, se contempla declarar como organizaciones terroristas a grupos delictivos que generen miedo en la población, especialmente aquellos que afectan sectores como el transporte, la producción y la ganadería, entre otros sectores.

Asimismo, las reformas incluyen la revisión de atenuantes y agravantes, con especial énfasis en endurecer las penas contra quienes utilicen menores de edad para cometer delitos. Según indicó Paz, existe evidencia de que estructuras criminales emplean niños para realizar actividades ilícitas como la entrega de mensajes o acciones intimidatorias para extorsión.

El diputado aclaró que, por ahora, no se contempla reducir la edad punible, pero sí reforzar las sanciones contra adultos que involucren a menores en actividades criminales.

En cuanto al Código Procesal Penal, se plantean nuevos mecanismos de protección a testigos, incluyendo herramientas audiovisuales que garanticen mayor seguridad y fomenten la cultura de la denuncia.

Otro de los ejes de la reforma apunta a la modernización tecnológica de las instituciones de seguridad, con el objetivo de equiparar la evolución de las leyes frente a las nuevas modalidades del delito.

Las iniciativas, impulsadas con insumos de la Secretaría de Seguridad, buscan fortalecer el combate frontal a la criminalidad y serán presentadas al pleno legislativo tras su análisis en comisión, puntualizó el parlamentario.LB