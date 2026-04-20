Congreso abrirá convocatoria para sustitutos en órganos electorales; se requerirán 86 votos, afirma diputado Callejas

Tegucigalpa- El diputado Antonio Callejas aseguró que el Congreso Nacional de Honduras iniciará un proceso abierto de selección para llenar las vacantes en los organismos electorales, (CNE y TJE), tras la destitución de algunos de sus integrantes mediante juicio político.

Según explicó el parlamentario, a partir de mañana se convocará públicamente a todos los ciudadanos que deseen postularse y que cumplan con los requisitos establecidos para integrar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.

Callejas detalló que una comisión del Congreso será la encargada de recibir las hojas de vida de los aspirantes, las cuales serán revisadas y analizadas para establecer un filtro previo a la realización de audiencias públicas.

“Posteriormente, el pleno del Congreso decidirá quiénes serán los sustitutos, y para ello se necesitarán al menos 86 votos”, indicó, al referirse a la elección de los reemplazos de Marlon Ochoa y Mario Morazán.

El diputado subrayó que la salida de los funcionarios es de carácter permanente, luego de que la semana anterior el pleno legislativo aprobara su destitución a través de un juicio político.

Este nuevo proceso de elección se da en medio de expectativas sobre la integración de los órganos electorales, claves para la institucionalidad democrática del país.LB