Congresistas coinciden en urgencia de atender red vial del país

Tegucigalpa – Diputados de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional sostuvieron una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehler, en la que manifestaron su respaldo al decreto vial que será presentado previo a la Semana Santa, orientado a atender de manera inmediata el deterioro de la red carretera del país.

Durante el encuentro, los legisladores coincidieron en la urgencia de aprobar la iniciativa para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad, reducir accidentes, mejorar los tiempos de viaje y facilitar la movilidad turística y productiva.

Asimismo, informaron que cada bancada se reunirá internamente para emitir un posicionamiento conjunto, previo a la discusión del decreto en el pleno legislativo.

El ministro Ehler explicó que la SIT recibió una red vial con un grave rezago de mantenimiento preventivo, lo que ha acelerado su deterioro.

Subrayó que el decreto permitirá ejecutar mantenimiento de emergencia antes de la Semana Santa y del inicio del invierno.

“Queremos evitar accidentes, mejorar los tiempos de viaje y bajar los costos de operación del transporte”, expresó, al destacar que se priorizarán los corredores turísticos y productivos.

Desde la bancada de Libertad y Refundación (Libre), la diputada Luz Angélica Smith valoró la información técnica presentada y solicitó mayor acceso a los datos consolidados.

“Nos ha traído información valiosísima y es muy importante el acceso a la información al ciudadano, para saber cómo se están utilizando los recursos del Estado”, manifestó, al tiempo que pidió que el informe sea facilitado a las bancadas para su análisis y acompañamiento.

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Mario Segura destacó la importancia de garantizar el financiamiento de las obras.

“Estas obras requieren dinero y tenemos que estar claros que debemos buscar financiamiento”, señaló, advirtiendo además que los trabajos de bacheo no deben impedir futuras reconstrucciones.

“No queremos que se condenen las calles a que no vuelvan a ser reestructuradas después”, agregó el parlamentario liberal.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehler.

Ehler detalló que el programa operará con precios estandarizados y contratos definidos tras estudios con gremios técnicos, para evitar sobrevaloraciones.

De igual manera, el ministro Aníbal Elher indicó que la supervisión será permanente, se contratará mano de obra local para la limpieza del derecho de vía y se exigirá a las empresas capacidad financiera, equipos disponibles y respaldo técnico.

En su exposición el equipo técnico de la SIT, explicó que implementará un portal donde se seguirá el avance de las obras por tramos para mayor transparencia. JS