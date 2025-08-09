Congresista Salazar pide a hondureños que no permitan que el país caiga en las garras de otro tirano

Tegucigalpa – La congresista estadounidense María Elvira Salazar advirtió este sábado que ejercer el voto por la candidata oficialista Rixi Moncada es para llevar a Honduras al “Castrismo” en Cuba y al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que el objetivo de Moncada es llevar a Honduras a los destinos que tiene actualmente Cuba y Venezuela.

Señaló que la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha expresado su admiración por Fides Castro y su agradecimiento a Nicolás Maduro.

“Hondureños: ese modelo solo trae hambre, represión y exilio masivo”, alertó.

Salazar indicó que en Venezuela, el ciudadano promedio ha perdido más de 15 libras por la escasez; mientras que en Cuba, la gente vive sin luz, sin comida y con un único sueño: escapar.

“No permitan que Honduras caiga en las garras de otro tirano. Decirle sí a Rixi es decirle SÍ a Maduro y al castrismo”, sentenció. AG