Congresista Salazar: comienza era de prosperidad y amistad para Honduras

Tegucigalpa – La congresista estadounidense María Elvira Salazar agradeció este miércoles al embajador de Israel en Estados Unidos, Yachiel Leiter, por recibirla y al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura.

A través de sus redes sociales, la congresista manifestó que fue un honor conocer al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, y escuchar su visión para el país.

Afirmó que Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel.

“Comienza una nueva etapa de prosperidad y amistad”, apuntó.

Gracias al embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter, por recibirnos.

Fue un honor conocer al presidente electo de Honduras, Tito Asfura, y escuchar su visión para el país.



Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel. Comienza una nueva etapa de…

Asfura, sostuvo la tarde del martes reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos la vicepresidenta Ana María Ibañez.

Durante su visita a Washington, D.C., sostuvo reuniones productivas con el Grupo BID y el Grupo Banco Mundial, donde se avanzó en el diálogo y el apoyo a la agenda nacional en áreas prioritarias como infraestructura, agricultura y desarrollo de habilidades, reafirmando el acompañamiento a la nueva administración.

Al momento de llegar a las instalaciones del Banco Mundial, Asfura se mostró sorprendido y agradecido por el gesto del grupo, pues le recibieron con pantallas de bienvenida con la leyenda “Bienvenido señor presidente electo de la República de Honduras, Nasry Asfura”.

El mandatario electo de Honduras sostuvo un encuentro con la directora del Comité Judío Americano, sección latina, Dina Siegel y la directora adjunta Daniela Greene, donde debatieron temas de importancia mutua.

Asfura intensifica su agenda de trabajo con la finalidad de reconstruir el país una vez que asuma el poder, mientras la comunidad internacional mantiene su respaldo y expresa su interés de trabajar de forma conjunta para el fortalecimiento de los vínculos comerciales y políticos.

Esta semana el presidente electo Asfura mantiene una agenda de trabajo en el exterior, con encuentros con altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El lunes mantuvo reuniones de trabajo con el secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, así como con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Tras su gira por Estados Unidos, Asfura viajará a Israel para reunirse con las máximas autoridades de dicha nación. IR