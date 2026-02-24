Congresista Salazar celebra cancelación de convenio de Honduras con médicos cubanos

Tegucigalpa – La congresista estadounidense María Elvira Salazar aplaudió al presidente Nasry Asfura por cancelar el convenio de Honduras con los médicos cubanos.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que esta misión era un negocio disfrazado de solidaridad para explotar a médicos cubanos como “mano de obra esclava”.

Asimismo, añadió que el régimen en Cuba financiaba la represión en la isla mediante los convenios con los médicos cubanos.

“Se empieza a cerrar el ciclo de la esclavitud moderna del castrismo en nuestro hemisferio”, posteó.

Finalmente, expresó que la libertad avanza y la dictadura en Cuba retrocede. AG