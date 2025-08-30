Congresista María Elvira Salazar señaló que siempre denunciará a Rixi Moncada y Manuel Zelaya

Tegucigalpa – Siempre denunciaré a los cómplices del castrismo como Rixi Moncada y a los corruptos autoritarios como Manuel Zelaya, señaló hoy la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

“Zelaya y los socialistas de Libre no representan progreso ni esperanza: representan miseria, represión y exilio. Son los mismos aliados del castrismo que han condenado a pueblos enteros a la pobreza y al autoritarismo «, escribió en sus redes sociales la legisladora estadounidense.

Honduras, no te dejes engañar. Este noviembre dile NO a quienes quieren robarte tu democracia y convertirte en otra Cuba. Dile NO al partido “LIBRE”, acentuó.

La congresista ha denunciado en múltiples ocasiones un plan por querer convertir a Honduras en otra Cuba, Nicaragua o Venezuela.

También han reiterado el llamado a los hondureños para que hagan un viraje el próximo 30 de noviembre. PD