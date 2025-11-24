Congresista María Elvira Salazar celebra que EEUU designe al Cartel de los Soles como organización terrorista

Washington- La congresista estadounidense María Elvira Salazar celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de designar oficialmente al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), calificando la medida como un paso histórico para responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro.

“El Cartel de los Soles queda oficialmente reconocido como una organización terrorista, exactamente lo que los venezolanos han sabido por años”, expresó Salazar, asegurando que esta designación refleja la realidad que por largo tiempo ha afectado a Venezuela y al hemisferio.

Señalamientos contra el régimen de Maduro

Salazar afirmó que “durante demasiado tiempo, el régimen de Maduro ha financiado el narcoterrorismo y la tiranía en Venezuela y en todo nuestro hemisferio”. En su mensaje, destacó que la decisión de Washington representa un avance para frenar las operaciones criminales atribuidas a la estructura que, según la Casa Blanca, opera bajo la dirección del mandatario venezolano.

“Celebro que Estados Unidos adopte una postura firme y comience a responsabilizar a este régimen criminal y asesino por sus delitos”, añadió la congresista.

Publicación oficial en el Federal Register

La reacción de la congresista se produjo luego de que, en las últimas horas, el gobierno estadounidense oficializara la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, identificando a Nicolás Maduro como líder del grupo.

Durante demasiado tiempo, el régimen de Maduro ha financiado el narcoterrorismo y la tiranía en Venezuela y en todo nuestro hemisferio.… https://t.co/cxpDoNajUz — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 24, 2025

La notificación fue publicada en el Federal Register, equivalente al diario oficial del gobierno estadounidense, donde se detalló la decisión del Departamento de Estado. La designación fue registrada la noche del domingo, con fecha de entrada en vigor el lunes 24 de noviembre de 2025, tal como había adelantado el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

La medida incrementa la presión internacional sobre el régimen chavista y podría abrir la puerta a nuevas sanciones, procesos judiciales y acciones coordinadas contra la red de narcotráfico vinculada al liderazgo venezolano.LB