Congresista María Elvira Salazar apunta que “los días del régimen criminal de Maduro están contados”

Tegucigalpa/EEUU- La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, celebró la reciente decisión del Senado de Estados Unidos relacionada con las acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro, al afirmar que el Congreso “hizo lo correcto” al permitir que el presidente Donald Trump continúe sus operaciones contra los “narco–terroristas de Maduro”.

A través de su cuenta oficial en X, Salazar criticó los intentos de los legisladores demócratas de frenar las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

“El Senado hizo lo correcto. Los demócratas intentaron detener al presidente Trump de atacar a los narcos–terroristas de Maduro, y fracasaron”, escribió la congresista.

La legisladora, de origen cubano y una de las voces más firmes del Partido Republicano en política exterior hacia América Latina, reiteró que Maduro no es un presidente legítimo, sino un “narco–dictador prófugo de la justicia estadounidense”, al que responsabilizó de “inundar las calles con drogas y muerte”.

“Cada narcotraficante bombardeado es una victoria para la seguridad de Estados Unidos y un paso más hacia la libertad de Venezuela”, expresó.

Salazar sostuvo que las recientes acciones reflejan el compromiso del Gobierno estadounidense con la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico transnacional, subrayando que el tiempo del régimen chavista “está por terminar”.

“Los días del régimen criminal de Maduro están contados”, concluyó la congresista.LB