Política

Congresista Giménez pide a Libre aceptar derrota y abrir paso a la transición de gobierno

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El congresista estadounidense Carlos Giménez denunció este martes que el Partido Libertad y Refundación (Libre) está cohibiendo la verdad a los hondureños sobre las elecciones generales.

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que ya ha pasado varios días de las elecciones generales, pero que el oficialismo a cargo del expresidente Manuel Zelaya Rosales cohíben de la verdad a los hondureños.

Indicó que la candidata oficialista Rixi Moncada perdió a nivel presidencial en las elecciones generales quedando actualmente en tercer lugar. Menos del 20 % de los votos le favorecen.

“Rixi perdió la elección y desde el Congreso de Estados Unidos exigimos que tenga que abrirle paso a la transición”, posteó.

Finalmente, enfatizó que en Honduras se tiene que cumplir la voluntad del pueblo.

