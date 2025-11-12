Congresista estadounidense insta a secretarios Rubio y Hegseth que apoye la democracia en Honduras

Tegucigalpa – El congresista estadounidense Chris Smith instó este miércoles al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que apoye la democracia y el Estado de derecho en Honduras.

Smith que es miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos, envió una carta con fecha de 10 de noviembre a Marco Rubio y Pete Hegseth, en respuesta a las preocupaciones generalizadas sobre el posible fraude o manipulación electoral en las próximas elecciones presidenciales de Honduras.

Instó a los principales funcionarios estadounidenses a comunicar públicamente que una relación diplomática productiva y beneficiosa entre Estados Unidos y Honduras depende de que las elecciones sean libres y justas.

Advirtió que cualquier esfuerzo por subvertir la voluntad del pueblo hondureño tendrá graves consecuencias para las relaciones bilaterales y la estabilidad regional.

Señaló que Marco Rubio y muchos otros en la administración de Donald Trump han dejado claro que el Partido Libertad y Refundación (Libre) tiene un historial extremadamente pobre sobre la democracia y el estado de derecho.

«Muchos hondureños están preocupados por las próximas elecciones, y tienen razones para estarlo», expresó.

Confió en que la administración de Trump tomará las medidas apropiadas para expresar el apoyo de los Estados Unidos a las elecciones libres y justas en Honduras.

La carta de Smith propone las siguientes iniciativas para que los Estados Unidos apoyen y promuevan mejor la democracia en Honduras como el despliegue de una delegación oficial de los Estados Unidos en Honduras para observar las elecciones.

También propuso un compromiso constructivo con las Fuerzas Armadas de Honduras, haciendo hincapié en su responsabilidad de defender el proceso democrático. AG