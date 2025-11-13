Congresista estadounidense Giménez denuncia que normas democráticas de Honduras fueron destruidas por régimen Zelaya-Castro

Tegucigalpa – El congresista estadounidense Carlos Giménez denunció este miércoles que las normas democráticas de Honduras fueron destruidas por el régimen Zelaya-Castro.

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que Estados Unidos debe exigir transparencia ante la corrupción que promueve la actual administración de Honduras.

“¡Los hondureños merecen elecciones libres y justas, en las que puedan votar y elegir a los candidatos de su preferencia!”, posteó Giménez.

Más temprano, el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, advirtió que esta nación responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad a las elecciones hondureñas del próximo 30 de noviembre.

El funcionario reveló que EEUU comparte la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto al proceso electoral que se verificará en Honduras a finales de este noviembre.

“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, enfatizó el subsecretario Landau. AG