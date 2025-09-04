spot_imgspot_img
Internacionales

Congresista Carlos Giménez reitera que conocen denuncias de los vínculos del partido Libre con el Cártel de los Soles

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El congresista republicano, Carlos Giménez, de nueva cuenta reiteró este jueves que tiene conocimiento de denuncias de los vínculos del partido Libertad y Refundación (Libre) con el Cártel de los Soles.

Hermanos hondureños: cualquiera menos la marioneta corrupta esta y la pandilla de criminales chavistas que la rodean.

En el Congreso de Estados Unidos, tenemos las denuncias de los vínculos del partido LIBRE con el Cártel de los Soles y la financiación ilícita de #Venezuela, escribió el congresista estadounidense.

 La denuncia no es nueva ya que en el pasado también había hecho la misma denuncia.

El congresista estadounidense se ha referido a Honduras en varias ocasiones en sus últimas publicaciones.

En todas hace referencia a la relación de Honduras con el Cártel de los Soles.

Desde el oficialismo se ha hecho silencio al respecto, pero algunos funcionarios que aspiran a cargos de elección popular han desvirtuado los señalamientos y han solicitado no fomentar una apología del odio entre los hondureños. PD

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024