Congresista Carlos Giménez reitera que conocen denuncias de los vínculos del partido Libre con el Cártel de los Soles

Tegucigalpa – El congresista republicano, Carlos Giménez, de nueva cuenta reiteró este jueves que tiene conocimiento de denuncias de los vínculos del partido Libertad y Refundación (Libre) con el Cártel de los Soles.

En el Congreso de Estados Unidos, tenemos las denuncias de los vínculos del partido LIBRE con el Cártel de los Soles y la financiación ilícita de #Venezuela, escribió el congresista estadounidense.

La denuncia no es nueva ya que en el pasado también había hecho la misma denuncia.

El congresista estadounidense se ha referido a Honduras en varias ocasiones en sus últimas publicaciones.

En todas hace referencia a la relación de Honduras con el Cártel de los Soles.

Desde el oficialismo se ha hecho silencio al respecto, pero algunos funcionarios que aspiran a cargos de elección popular han desvirtuado los señalamientos y han solicitado no fomentar una apología del odio entre los hondureños. PD

