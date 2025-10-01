Congelan bono alimenticio a migrantes retornados a Honduras

Tegucigalpa – El migrante retornado René Guzmán denunció hoy el congelamiento del bono alimenticio que se concede a los migrantes deportados beneficiados con el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”.

El programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, implementado por el Gobierno de la República de Honduras, concede una ayuda económica de 100 dólares (2 mil 500 lempiras) y también un bono alimenticio por 4 mil lempiras que se pueden reclamar en dos pagos de 2 mil lempiras en alimentos.

El migrante René Guzmán, detalló que hace una semana regresó al país deportado de Estados Unidos y recibió la ayuda económica de 100 dólares y dos bonos alimenticios.

Sin embargo, cuando se apersonó a las instalaciones la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), a canjear su bono simplemente no pudo y no recibió ninguna explicación.

El expresidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, confirmó que visitó varias tiendas de Banasupro en la capital y constató que no se está canjeando este bono alimenticio.

Sin embargo, pese a indagar no ha recibido una respuesta oficial sobre el congelamiento del bono alimenticio.

Irías dijo que esta situación está afectando a varios migrantes retornados ya que no pueden canjear el bono alimenticio.

La problemática se extiende a varios departamentos, según informes del defensor de derechos humanos.

Tanto irías como el migrante René Guzmán denunciaron una politización en el reclamo de este bono alimenticio.

Recordaron que este es un año electoral y los políticos están en plena campaña y utilizan este tipo de beneficios para sus propagandas. (RO)