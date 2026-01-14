Confrontación con medios e iglesias, radicalismo y relación con China le pasó factura a Libre, reflexiona Sarmiento

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, reflexionó sobre los factores que llevaron a ese instituto político a ocupar un tercer lugar en las elecciones del pasado 30 de noviembre, entre las que mencionó: la confrontación constante con los medios de comunicación y las iglesias, así como las posiciones radicales de algunos líderes, las posturas de choque de los colectivos y la relación con China.

– Sobre las críticas de Amable de Jesús Hernández a varios diputados electos de Libre en el sentido que negociaron con otros partidos, respondió que lo toma como la reacción de un padre dolido porque su hijo no fue reelecto en Santa Bárbara.

– Libre no puede ser un partido que esté en contra de todo y a favor de nada, dijo.

– Los colectivos no pueden ser sólo para choques o quemar llantas, deben ser mucho más que eso, estimó.

En amplias declaraciones a la radio HRN, el diputado reelecto por el departamento de Olancho hizo un profundo análisis sobre las causas que llevaron al oficialista Partido Libre a ocupar un tercer lugar en las elecciones, muy distante del bipartidismo Partido Liberal y Partido Nacional.

Contó que en la reunión del martes de esta semana entre los 35 diputados electos de Libre y el coordinador Manuel Zelaya se tomó la determinación de dejar que sean liberales y nacionalistas los que definan la próxima junta directiva del Congreso Nacional.

“Se determinó hacer oposición constructiva e inteligente y acompañar todo lo que beneficie al pueblo hondureño y al país. El pueblo votó para que Libre fuera oposición”, caviló.

Sarmiento describió que propuso a la coordinación de Libre que se tenga un interlocutor en la Cámara Legislativa, alguien que conduzca la bancada, que dé algunos lineamientos y posicionamientos políticos y que atienda a los medios de comunicación.

Renovación en Libre

El congresista por Olancho abogó por un proceso de renovación y reestructuración en el Partido Libre, pero para ello se debe escuchar a las bases en torno a las causas que provocaron la estrepitosa caída en los comicios generales 2025.

Analizó que hay que tomar en cuenta todos los factores que contribuyeron a la derrota de Libre, porque a su criterio no cree que uno solo haya sido la responsable para la debacle electoral.

“Hay que tener la gallardía de asumir nuestras culpas, las responsabilidades y entender cómo piensa el pueblo hondureño. Y en esa medida poder nuevamente replantear un proyecto político que tenga el favor del pueblo y su acompañamiento”, remarcó.

Sobre los colectivos de Libre, pidió analizar si solamente son grupos de choque u organización para desarrollar la comunidad y hacer labor social. “No es un grupo de choque, no es un grupo solo para quemar llantas, el colectivo son gente honrada, pensante, que piensa en la comunidad, que piensa en su ciudad y sus municipios. Hay que replantear todas esas cosas”, demandó.

No a extremismo y radicalismos

Meditó que el pueblo no acompaña los radicalismos, ni de izquierda ni de derecha. “Es verdad que en muchas cosas lo que ocupa Honduras es más moderación, más diálogo y unidad fundamentalmente la familia hondureña.

Desglosó que la ruptura de la unidad partidaria después de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 fue otro de los factores que les afectó en los comicios generales. Hubo muchas heridas que no se pudieron sanar y provocó que mucha gente se desmovilizara.

Rafael Sarmiento apuntó que el Partido Libre es mucho más grande que un movimiento, en clara alusión al M-28 que maneja la familia presidencial. “El Partido Libre es todo un pueblo y es un proyecto político para la gente, con un pensamiento progresista, una alternativa de desarrollo de país que deberíamos de replantear para poder ser nuevamente alternativa de gobierno”.

Insistió que “tenemos que tener la humildad de aceptar la culpa, de aceptar los errores para podernos reponer y volver nuevamente a hacer una propuesta política que tenga el acompañamiento del pueblo”.

En el plano religioso, selló que Honduras es un país profundamente cristiano, con una sociedad profundamente religiosa, ya sea católica o evangélica. En Libre también creemos en Dios, pero evidentemente se utilizaron ciertas frases o ciertos posicionamientos de ciertos líderes, que se tergiversó y al final eso condujo a tener confrontación con ciertos sectores de la iglesia, es importante conocer que el libro que más se lee en Honduras es la Biblia, afirmó.

Taiwán, China y EEUU

Sobre el rompimiento con Taiwán para establecer relaciones con China, Sarmiento apuntó que con Taiwán es una relación más a corto plazo y con China es a mediano y largo plazo.

“De alguna manera esa decisión sí tuvo un costo político, y ya lo asumió nuestro gobierno. Hoy creo que es un avance para Honduras tener relaciones con una potencia económica y lo que hay que provocar es que haya un balance comercial más adecuado para nosotros, no solamente estar importando productos de China”, descifró.

No desconoció que el principal socio comercial de Honduras es Estados Unidos, por lo que es fundamental cuidar esa relación.

“Creo que hubo mucha confrontación de inicio con algunos medios corporativos y eso nos pasó factura. Y en gran parte de la obra social de este gobierno, de la obra cultural, no se pudo dar a conocer porque no tuvimos la capacidad institucional”, puntualizó.

Propuso que Libre tiene que tener una buena estrategia comunicacional y hay seguir en organización, en más formación política ideológica para poder entender la realidad de nuestro país. JS